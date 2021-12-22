У Дніпрі Служба безпеки України викрила лідера фейкового "народовладдя", який оголосив себе "президентом" та сформував "тіньовий уряд". Зловмисник вважав нелегітимними чинні органи державної влади і закликав громадян України замінити їх новоствореними.

Зокрема, не виключав і варіант насильницького повалення влади, інформує пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями були призначені "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", керівники силових відомств, а чинні державні органи були визнані "терористичними структурами".

"Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та діючих військовослужбовців Збройних Сил України. Розраховував досягнути цього, закріпивши за своїми прихильниками першочерговим розпорядженням право мати вогнепальну зброю", – повідомляють у СБУ.

Під час обшуку у зловмисника вилучено:

печатки й бланки фейкових псевдоутворень;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

"фейкові" розпорядження самопроголошених органів влади та "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".

Наразі лідеру псевдонародовладдя оголошено про підозру за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення причетності інших осіб до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, наприкінці листопада СБУ відкрила провадження за фактом підготовки захоплення державної влади. Зазначалося, що йдеться про громадянами України та РФ.

Це сталося після того, на пресмарафоні 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його у державний переворот. Від президента також дісталося Гордону та Шустеру. Останнього Зеленський назвав одним із дестабілізаторів у країні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для дестабілізації ситуації в Україні будуть використані люди, яким не подобається закон про олігархів". А діяльність олігархів у країні становить загрозу самому існуванню держави.

Увечері 1 грудня в центрі Києва відбулася протестна акція "Захисти Україну - зупини переворот". Її організаторами виступив "Рух опору капітуляції" та політичні партії "Демократична сокира" і "Національний корпус". Люди зібрались біля стели Незалежності, де встановили сцену, а потім провели ходу.

У зв'язку з акцією в центрі міста перекрили рух на багатьох вулицях. Майдан та Хрещатик також перекрили, а підступи до Офісу президента – заблокували. Протестна акція пройшла без порушень правопорядку.

3 грудня в Офісі президента заявили, що держпереворот не відбувся завдяки Зеленському. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, "завдяки розпочатій президентом дискусії політичний настрій у суспільстві явно почав змінюватися".