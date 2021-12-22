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Адвокат Порошенка просить слідчих допитати Зеленського, Арахамію, Верещук, Веніславського та двох нардепів від "СН"

Головань подав клопотання про допит їх у якості свідків у так званій "вугільній справі".

Адвокат Порошенка просить слідчих допитати Зеленського, Арахамію, Верещук, Веніславського та двох нардепів від "СН"
Фото: ЕРА/UPG

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка викликає свідками у так званій "вугільній справі" президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віцепрем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.

Відповідне клопотання подав адвокат Ігор Головань, інформує пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит у якості свідків у так званій «вугільній справі» (провадження 22016130000000212, позавчорашнє «повідомлення про підозру») групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебто відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", – написав Головань у Facebook.

Адвокат просить слідчих негайно допитати, "само собою, попередивши про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання: Зеленського Володимира Олександровича, Арахамію Давида Георгійовича, Верещук Ірину Андріївну, Гетманцева Данила Олександровича, Безуглу Мар’яну Володимирівну, Веніславського Федора Володимировича".

"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно з’являться до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи", – резюмував Ігор Головань.

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних "ЛНР" та "ДНР" підприємств. Внаслідок цих дій тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень на окуповані території.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Раніше в пресслужбі партії "Євросолідарність" заявили, що підозрою у вугільній справі влада нібито хоче завадити візитам Порошенка до Вселенського патріарха та європейських лідерів. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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