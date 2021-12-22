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АМУ просить прем'єра зафіксувати ціну на електроенергію для соціальних установ

Стрімке зростання цін на електрику ставить під загрозу надання населенню послуг з водопостачання, освіти та охорони здоров'я, пасажирських перевезень, зазначають у Асоціації.

АМУ просить прем'єра зафіксувати ціну на електроенергію для соціальних установ

Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням зафіксувати тариф на електроенергію для бюджетних установ та комунальних підприємств. Стрімке зростання цін на електрику ставить під загрозу надання населенню послуг з водопостачання, освіти та охорони здоров'я, пасажирських перевезень тощо. Про це йдеться у листі до Шмигаля, який підписав голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Liga.net .

«Ціна на електроенергію за 9 місяців 2021 року зросла майже вдвічі і зараз становить близько 5 грн за 1 кВт*год в залежності від регіону. В той же час вже зараз постачальники пропонують ціну 8 грн під час проведення закупівель бюджетними установами та комунальними підприємствами на 2022 рік. З метою забезпечення належного надання органами місцевого самоврядування послуг з освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, централізованого водопостачання, зовнішнього освітлення, пасажирських перевезень електротранспортом просимо забезпечити встановлення фіксованого тарифу протягом бюджетного року», - йдеться у зверненні.

В АМУ наголошують: основними користувачами послуг із отримання електроенергії в територіальних громадах є об’єкти соціальної сфери – заклади освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Крім того, через підвищення цін на електрику виникла загроза безперебійному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури – комунальних підприємств, що надають послуги із централізованого водопостачання.

У 2021 році на електроенергію для цих установ з місцевих бюджетів було витрачено на 39,2% більше коштів, ніж за аналогічний період 2020-го.

«Таке збільшення видатків місцевих бюджетів призводить до скорочення фінансування по іншим захищеним статтям видатків бюджету, припинення реалізації інфраструктурних проектів. Різке зростання цін на енергоносії створює складність прогнозування бюджету на 2022 рік», - йдеться у зверненні до прем’єра.

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