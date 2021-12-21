Мирослава Гонгадзе повернеться до Києва

"Голос Америки" призначив Мирославу Гонгадзе керівницею свого бюро у Східній Європі.

На сайті американського мовника повідомляється, що Гонгадзе, яка з 2004 року працює в "Голосі Америки" у США, переїде до Києва в 2022 році.

Раніше вона очолювала українську редакцію "Голосу Америки" з офісом у Вашингтоні.

"Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні", - пояснили в "Голосі Америки".

В.о. директора "Голосу Америки" Йоланда Лопес відзначила досвід Гонгадзе і її знання про регіон і зауважила, що "призначення досвідченої репортерки до столиці України прямо відповідає підходові "Голосу Америки", який ставить свою аудиторію на перше місце, адже ми продовжуємо швидко спрямовувати журналістів у місця, де вони можуть безпосередньо повідомляти про критично важливі регіони і надавати інформацію, якої найбільше потребує наша аудиторія".

В "Голосі Америки" наголосили на досвіді Гонгадзе і її знанні відносин США та України. Гонгадзе нещодавно завершила річну програму для журналістів у Гарварді, під час якої вони приділяла увагу дослідженню стратегій висвітлення російської інформаційної війни, йдеться в заяві мовника.

"Голос Америки" - це найбільший міжнародний інформаційний мовник США. Голос Америки промовляє 45-ма мовами до людей які не мають повного чи повноцінного доступу до вільної преси.