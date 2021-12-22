Віцемаршалок польського Сенату застеріг українську владу від переслідувань Порошенка

Віцемаршалок Сенату Республіки Польща Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань п’ятого президента Петра Порошенка. Він наголосив, що європейські партнери не розуміють, чому у ситуації щоденної загрози російського вторгнення влада України не консолідує суспільство, а займається тиском на опозицію, пише "Прямий".

“Порошенко – дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході”, – говорить Камінський.

“Люди на Заході і люди в Польщі не розуміють, що відбувається в Україні. Майже щодня виникає загроза російської агресії, і в цей же час ми чуємо, що є звинувачення і напади на президента Порошенка та інших лідерів опозицій. Сьогодні Україні потрібна єдність, а не розділення”, – наголосив польський політик.

На його думку, одне із найважливіших питань – показати солідарність Заходу з Україною та українським народом, слабкість Заходу тільки підштовхне Путіна до вторгнення.

“Нам потрібне від української сторони сьогодні те саме, що Польща показала 15-20 років тому, коли ми вступили в НАТО. Ми були разом – праві і ліві, і я думаю, що Україна потребує одного і того ж – не внутрішніх розбіжностей, а єдності”, – резюмував польський депутат.