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Віцемаршалок польського Сенату застеріг українську владу від переслідувань Порошенка

Україні потрібна єдність, а не розділення, вважає польський політик.

Віцемаршалок польського Сенату застеріг українську владу від переслідувань Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Віцемаршалок Сенату Республіки Польща Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань п’ятого президента Петра Порошенка. Він наголосив, що європейські партнери не розуміють, чому у ситуації щоденної загрози російського вторгнення влада України не консолідує суспільство, а займається тиском на опозицію, пише "Прямий".

“Порошенко – дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході”, – говорить Камінський.

“Люди на Заході і люди в Польщі не розуміють, що відбувається в Україні. Майже щодня виникає загроза російської агресії, і в цей же час ми чуємо, що є звинувачення і напади на президента Порошенка та інших лідерів опозицій. Сьогодні Україні потрібна єдність, а не розділення”, – наголосив польський політик.

На його думку, одне із найважливіших питань – показати солідарність Заходу з Україною та українським народом, слабкість Заходу тільки підштовхне Путіна до вторгнення.

“Нам потрібне від української сторони сьогодні те саме, що Польща показала 15-20 років тому, коли ми вступили в НАТО. Ми були разом – праві і ліві, і я думаю, що Україна потребує одного і того ж – не внутрішніх розбіжностей, а єдності”, – резюмував польський депутат.

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