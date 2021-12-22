Львівська облрада закликала називати Росію Московією

Депутати Львівської обласної ради під час засідання в вівторок, 21 грудня, підтримали звернення до центральної влади, в якому запропонували називати Росію Московією, а росіян - московитами.

Про це повідомляється на сайті ради.

Депутати вважають, що Росія неправомірно користується "вкраденою державною та географічною назвою".

"300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором. На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія", - йдеться у депутатському зверненні.

Облрада заявила, що "зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України".

У зв'язку з цим депутати пропонують використовувати назву Московія на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ.

Кілька днів тому за схоже звернення проголосувала Рівненська облрада.

Нагадаємо, що колишній президент Петро Порошенко за часів своєї каденції звинувачував Росію у привласненні української історії.

Його наступник Володимир Зеленський також казав, що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі, а Росія - це "двоюрідний племінник і дуже далекий родич".