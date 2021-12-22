Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для Гіркіна та решти обвинувачених у справі MH17

Прокуратура Нідерландів вимагає максимальний термін покарання - довічне ув'язнення - для всіх чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу рейсу MH17.

Про це стало відомо у середу, 22 грудня, під час чергового засідання в нідерландському суді.

Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлков), його заступника Сергія Дубинського (Хмурий) та підлеглих Олега Пулатова (Гюрза, Халіф) і Леоніда Харченка (Крот) звинувачують в катастрофі рейсу MH17 в небі над Донбасом та вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу.

"Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко за знищення літака у складі організованої групи осіб, яке призвело до гибелі 298 людей, отримали довічне ув'язнення", - заявив прокурор.

Наступне засідання суду відбудеться 7 березня. На ньому почне виступати сторона захисту.

Остаточне рішення суд може винести наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року на окупованій території Донбасу розбився "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines. На його борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули. Більшість жертв - громадяни Нідерландів.

У травні 2018 року Міжнародна слідча група дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою з комплексу "Бук", що належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в Курську.

На початку березня 2020 року в Нідерландах почали судити перших обвинувачених у катастрофі. Слухання проходять в судовому комплексі "Схіпсхол" недалеко від однойменного міжнародного аеропорту Амстердама.