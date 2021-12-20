Кожара вийшов із СІЗО під заставу

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві свого друга, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, що колишній керівник телеканалу "Інтер", генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький загинув у результаті вогнепального поранення 21 лютого 2020 року. Сталося це в будинку Кожари, коли ексміністр із дружиною і Старицьким вживали алкоголь.

Дружина Кожари спочатку заявила, що гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря, але слідство вважає, що Старицький міг не сам покінчити з життям. Тому 25 березня 2020 року Кожарі висунули підозру у вбивстві, а його дружині - в наданні свідомо неправдивих показань. Ексміністру призначили 14 млн гривень застави, але пізніше суму застави знизили до 2,1 млн гривень.

У грудні 2020 року справу проти Кожари передали до суду.

Кожара був главою МЗС із 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 року, коли його відправили у відставку разом з іншими одіозними міністрами - Дмитром Табачником і Раїсою Богатирьовою.