Порошенка повторно викликають до ДБР

Він має зʼявитися до бюро 23 грудня на 10 ранку.

Пʼятого президента, народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка повторно викликають до Державного бюро розслідувань у справі про організацію постачання вугілля з ОРДЛО і сприяння терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Порошенко мав зʼявитися до ДБР сьогодні. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника департаменту з нагляду за органами державної безпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич.

Порошенко викликається на 10 годину 23 грудня не на допит, а "для проведення різних процесуальних дій".

"Оскільки вказана особа, колишній президент України, сьогодні не прибула за викликом, ми направили повторний виклик на четвер 23 грудня 2021 року на 10 годину", – зазначив він.

За його словами, Порошенко про причини неявки в ДБР не повідомив. Відомо, що нині він перебуває за кордоном, але збирається повернутися.

"Про підозру вказаній особі було повідомлено в спосіб, передбачений КПК України", – зазначив Кісілевич.

18 грудня ДБР намагалося вручити Порошенку повістку про виклик біля Верховної Ради, однак депутат сів у авто раніше, ніж до нього наблизилися працівники бюро.

За версією слідства, Порошенко нібито перебував у змові з топкерівництвом Росії. Фігурантами справи також є нардеп Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

"На думку слідства, ці фігуранти поставили енергетику України в залежність від Російської Федерацієї та терористичної організації", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, статті підозри Порошенку – державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Санкція першої статті передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією чи без, другої – від 8 до 15 також з конфіскацією чи без неї.

За словами соратника Петра Порошенка, Олександра Турчинова, пʼятий президент нині не в Україні, але збирається повернутися.

Як відомо, на початку жовтня СБУ і Генпрокуратура оголосили про повідомлення ще однієї підозри народному депутатові Віктору Медведчуку. Вона стосується підриву енергетичної незалежності України.

Саме через Медведчука, як зазначає слідство, був зірваний план купівлі вугілля на світовому ринку, зокрема і в ПАР. Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука нібито змовилася з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи – бізнесмена С. Кузяри – на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, які фактично не працюють – ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні” питання узгоджувалися з ватажками бойовиків.

В оприлюднених СБУ записах розмов тоді фігурували імена Петра Олексійовича, Гонтаревої і Бориса Ложкіна. У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Михайло Зурабов і помічник Путіна Владислав Сурков. Імен осіб, яким готуються інші підозри в цій справі, не назвали.