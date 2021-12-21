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​Колишній голова Чернігівської РДА отримав п'ять років умовно за хабар

Ексчиновник визнав свою вину та пішов на угоду зі слідством.

​Колишній голова Чернігівської РДА отримав п'ять років умовно за хабар
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 21 грудня, затвердив угоду про визнання винуватості колишнім головою Чернігівської райдержадміністрації Сергієм Журманом, який минулого року попався на хабарі 10 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колишнього чиновника обвинувачували в одержанні від директора приватного підприємства грошей за ухвалення рішення про розробку та затвердження детального плану територій, а також проєкту землеустрою для зміни цільового призначення земельних ділянок.

Він визнав свою винуватість у вчиненому злочині та отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з трирічним іспитовим строком. Його також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Нагадаємо, що Журман був призначений на посаду в липні 2020 року, а вже у листопаді його затримали та звільнили.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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