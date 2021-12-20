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​ОАСК напередодні закінчення конкурсу на посаду голови САП скасував порядок його проведення

Рішення мотивоване тим, що конкурсна комісія нібито перевищила свої повноваження.

​ОАСК напередодні закінчення конкурсу на посаду голови САП скасував порядок його проведення
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії з відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно поки що не набрало законної сили.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались... У зв’язку з наведеним суд дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у Конкурсної комісії та протиправність прийняття нею Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться повідомленні суду.

Нагадаємо, що фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП мають відбутися 21 грудня. На відбір збирались прийти численні іноземні дипломати.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Претендентами на посаду голови САП є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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