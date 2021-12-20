​ОАСК напередодні закінчення конкурсу на посаду голови САП скасував порядок його проведення

Рішення мотивоване тим, що конкурсна комісія нібито перевищила свої повноваження.

Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії з відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно поки що не набрало законної сили.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались... У зв’язку з наведеним суд дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у Конкурсної комісії та протиправність прийняття нею Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться повідомленні суду.

Нагадаємо, що фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП мають відбутися 21 грудня. На відбір збирались прийти численні іноземні дипломати.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Претендентами на посаду голови САП є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.