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У міськраду Кривого Рогу прийшли з обшуками у справі про розкрадання 27 млрд гривень

Порушення виявила аудиторська перевірка.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження встановлюють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міськради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації", – сказано в повідомленні.

Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "закривали очі" і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд гривень.

Працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Нагадаємо, на початку листопада обшуки у Криворізькій міськраді проводила Державна фіскальна служба. Правоохоронці шукали документальні докази розкрадань, які були вчинені в період 2010-2020 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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