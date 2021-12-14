Діагноз у суді не оголосили, бо це медична таємниця.

Адвокат Олександр Короленко повідомив, що його підзахисного колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса сьогодні, 14 грудня, госпіталізували.

Про це стало відомо на судовому засіданні Вищого антикорупційного суду, інформує кореспондентка LB.ua.

Фото: Катерина Петренко

Микола Чаус не з’явився до суду. Його адвокат попросив відкласти засідання і надав консультативний висновок державної медичної установи, направлення про взяття на облік та госпіталізацію і медичну картку стаціонарного хворого.

Діагноз у суді не оголосили, бо це медична таємниця.

"Під час спілкування з лікуючим лікарем стало відомо, що тривалість перебування в стаціонарі – близько двох тижнів. Вчора обговорили й ухвалили рішення, що буде хірургічне втручання, якщо кілька днів терапевтичного лікування не допоможуть", – повідомив захисник Миколи Чауса.

Суд також звернеться до медичного закладу, щоб встановити, чи хвороба заважає Чаусу приходити до суду на засідання.

Наступне судове засідання відбудеться 21 грудня.

Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року. Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон. До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в самих трусах знайшовся в одному із сіл Вінницької області, звідки його відвезли до Києва співробітники СБУ. Він перебуває під її охороною.

4 серпня ВАКС обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет). На перше судове засідання Чаус прийшов у бронежилеті.

Вищий антикорупційний суд 7 грудня переніс на тиждень засідання у справі, бо захист заявив, що Чаус утратив слух.