Антикорупційний суд призначив до розгляду справу Чауса

Розгляд справи за обвинуваченням колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабаря призначено на 30 листопада.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

“26 листопада 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав 150 тис. дол США неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)”, – йдеться у повідомленні.

Засідання призначили на 09:00.

Також колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, та продовжив цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.

Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року.

Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон.

До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в одних трусах знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Він знаходиться під її охороною.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).