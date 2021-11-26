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Резніков обговорив з послом Франції майбутні консультації щодо збільшення обороноздатності України

Під час зустрічі наголошувалося на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

Резніков обговорив з послом Франції майбутні консультації щодо збільшення обороноздатності України
Олексій Резніков
Фото: скріншот відео

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої сторони обговорили питання розвитку двосторонньої українсько-французької співпраці та майбутні двосторонні консультації, у тому числі стосовно нарощування оборонних спроможностей України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, Резніков поінформував французьку сторону про безпекову ситуацію на Сході України, у Чорноморському регіоні та вздовж українського кордону, враховуючи збройну агресію Російської федерації проти України.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

Етьєн де Понсен запевнив Олексія Резнікова у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави щодо засудження російської агресії на Сході України, а також щодо засудження окупації Росією українських територій (АР Крим і м. Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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