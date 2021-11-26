Визнання Голодомору як геноциду сягнуло рекордних 85%, - опитування

13% громадян України, переважно це мешканці Сходу та Півдня, досі не погоджуються із цим твердженням.

85% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. 13% опитаних заперечують це. Останніх найбільше на Сході та Півдні (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах, серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.

Такі дані соціологічного опитування, проведеного 19-21 листопада соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% відповіли, що щось чули про це, 8% - взагалі не знають.

За останні роки зростає й рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 роках. Якщо у 2008-му він становив 37%, у 2018-му - 48%, то в 2021-му - 61%.

Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям. Від 46% у 2008-му він зріс до 78% у 2021 році.

Ініціатива щодо проведення суду над винуватцями геноциду користуються більшою підтримкою на Заході та у Центрі. Натомість ідея щодо виплати компенсацій родинам, що зазнали страждань від Голодомору користується приблизно однаковою підтримкою у всіх регіонах країни.

3 31% до 43% зросла кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсацiї громадянам України, якi постраждали вiд Голодомору 1932-33 рр., та членам їх сiмей, має Росія. Найбільше людей, котрі підтримують цю ідею, на Заході, серед старшого покоління, виборців партій "Європейська солідарність" та ВО "Свобода". Натомість на Півдні та Сході покладають ці можливі фінансові зобов’язання як на Росію, так і на ООН і державу Україна. Кожен четвертий-п’ятий у південно-східних регіонах вагався з відповіддю на це питання.

Опитування провели серед 1600 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року 82% громадян вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Це був найвищий показник за час проведення дослідження.

2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду. Це прописано в першій статті Закону "Про Голодомор 1932-1933 років".

Закон став політико-правовою основою для проведення масштабного офіційного розслідування злочину геноциду в Україні 1932-1933 років. Протягом слідства було доведено намір керівництва Радянського Союзу знищити частину української нації.

У 2010 році український суд назвав винуватими в Голодоморі Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря і Хатаєвича.