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Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку суботи, 27 листопада окупанти у зоні бойових дій на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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