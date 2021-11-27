Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети

Від початку суботи, 27 листопада окупанти у зоні бойових дій на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.