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На Донбасі окупанти вбили українського військового

Від початку доби зафіксовано два обстріли позицій ЗСУ.

На Донбасі окупанти вбили українського військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сьогодні, 26 листопада, на Донбасі загинув військовослужбовець Об’єднаних сил. Він зазнав несумісного з життям поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

Пресцентр ООС повідомляє, що від початку доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку Мар’їнки ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

У бік Новомихайлівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, станом на 24 листопада бойові втрати України за 16 місяців перемир’я на Донбасі склали 66 загиблими і 275 пораненими.

В ОБСЄ констатували, що на Донбасі порушень режиму припинення вогню більше, ніж до перемир’я.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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