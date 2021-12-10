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НАБУ встановило нових підозрюваних у справі про квартири "Укртелефільму"

Серед них - ексзаступник голови Держкомтелерадіо та один з колишніх керівників "Укртелефільму".

НАБУ встановило нових підозрюваних у справі про квартири "Укртелефільму"
Укртелефильм

Національне антикорупційне бюро встановило нових підозрюваних у справі про незаконне відчуження майна ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм". Серед них - колишній заступник голови Держкомтелерадіо та один з колишніх керівників "Укртелефільму".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"8-9 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили чотирьом особам про підозру у завданні понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм». Йдеться про: заступника голови Держкомтелерадіо (2016-2020 років); колишнього генерального директора ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2016-2017 рр); заступника директора приватної компанії; колишнього керівника юридичної служби ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2015-2016 рр)", – повідомило бюро.

Загальна кількість осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виросла до восьми.

Справа стосується багатоповерхівки, побудованої у 2004 році на території студії. Будівля знаходиться на вулиці Туманяна, 15а у Києві на березі Русанівського каналу.

Фото: Радіо Свобода

"Укртелефільм" отримав від забудовника 80 квартир, 28 з яких студія відразу продала, а ще 28 віддала на баланс міста.

24 квартири, які залишилися, у 2017 році продали ТОВ "Лодокс" (за ціною 4000 грн за квадратний метр) разом з 7 нежитловими приміщеннями та 36 паркомісцями.

Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління - Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Злочин, який завдав підприємству понад 67,7 млн гривень збитків, розкрили на стадії легалізації об’єктів нерухомого майна.

У листопаді 2018 року договір купівлі-продажу визнано недійсним у суді.

Головним фігурантом справи досі був колишній директор "Укртелефільму" Віктор Підлісний, якому повідомили про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) та ч.4 ст.358 (підробка документів), його спільникам - за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч. 1, 4 ст. 358 (підробка документів), ч.3 ст.209 (відмивання грошей).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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