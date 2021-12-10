Крім волонтерства, він також відомий як ливар церковних дзвонів.

У Києві пройшло прощання із військовим волонтером, 69-річним Сергієм Максимцем ("Дядько Серьожа"), який допомагав українським захисникам із початку війни на Донбасі.

Фото: Цензор.нет Сергій Максимець (Дядько Сергій)

Церемонія відбувалася у Михайлівському соборі, біля Стіни памʼята та на Байковому кладовищі, повідомив кореспондент LB.ua.

Урожонець Донеччини, Максимець був далекобійником, також працював на Чорнобильській АЕС. Сергій відливав церковні дзвони. Його роботи встановлені в сотнях храма в Україні та світі, зокрема у дзвіниці храму Діви Марії у Віфлеємі, пише "Цензор.нет".

Фото: Цензор.нет

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Серед тих, хто прийшов попрощатися, – військовослужбовці та волонтери, лікарка Юлія Кузьменко.

Фото: Lb.ua

Після початку війни із родиною залишив рідний Донецьк, але почав допомагати українській армії. Він на власному мікроавтобусі возив на фронт передачі бійцям і вивозив поранених із зони АТО, а також допомагав евакуюватися військовим і цивільним.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За допомогу військовим Максимець нагороджений відзнаками, зокрема батальону "Донбас-1" і 25-ої бригади.

За час волонтерства зазнав контузій і частково втратив слух, переніс інфаркт і дві операції. У 2016 лікувався у столичному військовому госпіталі через захворювання серця. Тоді начальник приймального відділення Головного військового клінічного госпіталю Сергій Литивненко у коментарі "5 каналу" говорив, що Максимець "декілька років працював у такому темпі, що декілька ночей і днів не відпочивати, найбільш кремезна людина зламається. Так і з "Дядєю Серьожою". У нього могутнє серце, могутній організм, але і він не витримав таких перенавантажень".