Верховний Суд повернув справу за позовом "Голосу" до НАЗК в суд першої інстанції

Верховний Суд постановив повернути справу за позовом партії "Голос" до Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) в суд першої інстанції – ОАСК.

Касаційна скарга НАЗК була задоволена частково. Рішення Верховного Суду означає, що в першій інстанції не переглядатимуть попереднє рішення щодо двох інших позовних заяв “Голосу”. Про це пише рух ЧЕСНО.

У цих позовах партія просила визнати протиправними дії НАЗК щодо складання Акту та Висновку перевірки фінзвіту “Голосу” за ІІ квартал 2020 року. ОАСК та Шостий апеляційний адміністративний суд у цій частині вимог “Голосу” відмовили.

"Оскільки постанова Верховного Суду набирає чинності з дня її прийняття то, як наслідок, відновлює дію Наказ про зупинення держфінансування “Голосу”. Це означає, що, до прийняття ОАСКом інших рішень, НАЗК не перераховуватиме “Голосу” наступних траншів державного фінансування, яке виділяють партіям щоквартально", – зазначили в ЧЕСНО.

"Голос" не буде отримувати коштів першого кварталу 2022 року.

Нагадаємо, НАЗК вирішило зупинити державне фінансування партії "Голос" у кінці 2020 року. Це відбулося через перевірку фінзвіту, де агентство знайшло ознаки нібито фіктивних операцій. "Голос" подав до суду з проханням визнати дії НАЗК при складанні висновків їхнього фінзвіту протиправними.

"Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію – серед парламентських партій лише він не отримав фінансування за 4 квартал.