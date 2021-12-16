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Київрада в четвер вдруге спробує розглянути рішення проти Екопарку Осокорки

Засідання міської ради заплановане на 11:00.

Київрада в четвер вдруге спробує розглянути рішення проти Екопарку Осокорки
Фото: facebook.com/pasyuta

На засіданні Київської міської ради в четвер, 16 грудня, можуть знову спробувати розглянути проєкт рішення, який змінює позицію міста в судах щодо продовження оренди землі під будівництво на місці Екопарку Осокорки.

Про це повідомив рух "Чесно".

Засідання Київради має початися об 11:00, а перед ним збереться регламентна комісія, яка може пропустити проєкт або ні.

У випадку, якщо рішення буде ухвалене, Київрада відмовиться від оскарження рішень про забудову земельних ділянок на півдні Осокорків між озерами та погодиться з позовними вимогами забудовника.

Нагадаємо, що попереднє засідання Київради відбулося 10 грудня, але на ньому депутати не наважились поставити хрест на перспективах Екопарку Осокорки.

Нагадаємо, що у 2018 році під тиском громадськості Київрада проголосувала за створення Екопарку Осокорки та розірвання договору оренди з ТОВ "Контактбудсервіс", яке мало зводити новий житловий масив "Патріотика на озерах".

Це рішення зараз оскаржується в судах.

Згідно із чинним генпланом, на території між озерами Мартишів, Небреж та Тягле має бути паркова зона. ДПТ, на базі якого підготовлена будівельна документація забудови на озерах, розроблений на основі проєкту генплану 2025 року, який так і не був затверджений Київрадою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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