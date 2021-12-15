Регламентний комітет Ради пропонує відкрити перше засідання сьомої сесії 1 лютого

Також нардепи планують завтра ухвалити Постанову про перенесення єдиного пленарного тижня у січні.

Регламентний комітет Верховної Ради пропонує почати пленарні засідання парламенту з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомив у Telegram-каналі член комітету з питань регламенту, нардеп "Слуги" Павло Фролов.

"Регламентний комітет пропонує такий календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради (лютий-липень 2022 року)", - написав Фролов.

Він оприлюднив проєкт календарного плану.

Фото: Павло Фролов

Також нардепи планують завтра ухвалити Постанову про перенесення єдиного пленарного тижня у січні.

Нагадаємо, що 14 грудня почався останній пленарний тиждень Верховної Ради у цьому році, він триватиме до 17 грудня. Далі депутати йдуть на зимові канікули.