Регламентний комітет Ради пропонує відкрити перше засідання сьомої сесії 1 лютого

Регламентний комітет Верховної Ради пропонує почати пленарні засідання парламенту з 1 лютого 2022 року.
Про це повідомив у Telegram-каналі член комітету з питань регламенту, нардеп "Слуги" Павло Фролов.
"Регламентний комітет пропонує такий календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради (лютий-липень 2022 року)", - написав Фролов.
Він оприлюднив проєкт календарного плану.
Також нардепи планують завтра ухвалити Постанову про перенесення єдиного пленарного тижня у січні.
Нагадаємо, що 14 грудня почався останній пленарний тиждень Верховної Ради у цьому році, він триватиме до 17 грудня. Далі депутати йдуть на зимові канікули.