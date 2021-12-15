На соціальний захист киян столична влада виділила 5,2 млрд грн, - Кличко

На соціальний захист киян у 2021 році столиця виділила 5,2 млрд гривень. Ці кошти будевитрачено на матеріальну допомогу соціально незахищеним мешканцям, житло для ветеранів, реабілітацію людей з інвалідністю тощо. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році, повідомляє сайт КМДА.

«На сферу соціального захисту в 2021 Київ виділив із міського бюджету 5,2 млрд гривень. Із них на міську програму «Турбота» - понад 3,4 млрд. Попри економічну кризу в країні, ми продовжили виплати соціально незахищеним киянам, підтримуємо чорнобильців та людей з інвалідністю. Особлива увага і до соціального захисту учасників бойових дій на сході та їх родин», - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, міська влада продовжує працювати над тим, аби забезпечити ветеранів російсько-української війни та їх родини житлом. Зокрема, цього року компенсацію за земельні ділянки отримали 26 членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на суму майже 24 млн грн. За 5 років за кошти міського бюджету придбано 353 квартири для ветеранів. Також для українських захисників діє програма співфінансування купівлі житла, за якою частину суми сплачує міський бюджет.

Наступного року на соціальний захист у бюджеті Києва передбачено понад 5,4 мільярда гривень. Окрім грошових виплат ці кошти підуть, зокрема, на будівництво районних Центрів реабілітації людей з інвалідністю, підкреслив Віталій Кличко.