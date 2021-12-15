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Офіційний сайт України тепер можна читати мовою іврит

Це сьома мовна версія сайту Ukraine Now.

Офіційний сайт України тепер можна читати мовою іврит
Фото: ukraine.ua/he/

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України мовою іврит.

Про це повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук під час Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021, передає Укрінформ.

"Ми спільно з нашими колегами і спонсорами підготували івритомовну версію сайту Ukraine.ua, який є всеосяжним цифровим порталом про Україну, яким цікавляться потенційні туристи, студенти, бізнес та інвестори", – сказав він.

Дипломат наголосив, що сайт постійно оновлюється та підтримується урядом та Міністерством закордонних справ, й івритомовна версія є сьомою, в якій викладається новітня інформація про Україну.

Версія сайту мовою іврит доступна за посиланням: https://ukraine.ua/he/.

Нагадаємо, раніше сайт Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами. 31 серпня на офіційному сайті України ukraine.ua з'явилася шоста мовна версія - китайська.

У червні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України.

У травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. У серпні бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну - Red Dot.

У січні 2021 року Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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