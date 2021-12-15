Росія звинуватила в екстремізмі українського журналіста Романа Цимбалюка

Єдиного акредитованого в Російській Федерації українського журналіста Романа Цимбалюка влада РФ звинуватила в екстремізмі.

В українському міністерстві закордонних справ запевнили, що нададуть повну підтримку Цимбалюкові.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами".

"МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", – написав Ніколенко у твіттері.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021

Як повідомив адвокат Микола Полозов, поки що на Цимбалюка збираються заводити кілька адміністративних справ.

"Проте важливо розуміти специфіку. Грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною", – зазначив Полозов.

Адвокат додав, що статті про екстремізм у Росії "неконкретні, розпливчасті і "гумові"", тобто дозволяють "натягувати норму будь-які обставини".

"Додатковою ознакою узгодженої атаки на Романа є злив через пропагандистські смітники різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності", – зауважив Полозов.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Цимбалюку в Росії нібито інкримінують роздмухування ненависті та ворожнечі до росіян. Його викликали на допит 24 грудня до московської прокуратури.