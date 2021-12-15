НАТО відстежуватиме ситуацію довкола України, будь-яка агресія коштуватиме Росії дорого, – Столтенберг

Грузія і Україна "мають право самостійно обирати союзників", і Росія не має права чинити будь-який вплив на вибір цих країн. У разі агресії РФ доведеться заплатити високу ціну.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільному з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі брифінгу у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сьогодні розмовляли про ситуацію в регіоні, зокрема і в Україні. Ми погоджуємося в тому, що НАТО відстежуватиме ситуацію і уникне ескалації в цьому регіоні. Будь-яка агресія Росії дорого коштуватиме їй", – сказав Столтенберг.

Він також заявив, що всі країни-члени НАТО підтверджують непохитність суверенітету та територіальної цілісності Грузії і закликають Росію відкликати визнання незалежними державами Абхазії та Південної Осетії і вивести звідти свої війська.

"НАТО продовжить надавати допомогу партнерам у зміцненні безпеки й обороноздатності", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, вчора генеральний секретар НАТО анонсував зустріч із президентом України. Вона запланована на 16 грудня.

15-16 грудня Володимир Зеленський перебуватиме із робочим візитом у Брюсселі перебуватиме із робочим візитом у Брюсселі, де проходитиме саміт Східного партнерства.

Раніше в інтервʼю La Repubblica Володимир Зеленський прокоментував вимогу Путіна відмовитися від НАТО. На думку українського президента, "дивно чути від російської сторони прохання про гарантії".

Як повідомляли, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Єнс Столтенберг переконаний, що питання членства України в НАТО буде вирішуватись без Росії.