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США з європейськими партнерами шукають формат переговорів з Росією, – Білий дім

Мета Вашингтона залишається незмінною – досягти деескалації дипломатичним шляхом.

США з європейськими партнерами шукають формат переговорів з Росією, – Білий дім
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати, як і раніше, ведуть активне обговорення з європейськими партнерами з метою визначити найбільш відповідний формат переговорів з Росією в сфері безпеки.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо тісні консультації з нашими європейськими союзниками та партнерами для того, щоб визначити найкращий формат для переговорів з безпеки, про які домовилися президент Байден та президент (РФ Володимир - ІФ) Путін", – сказала Псакі на брифінгу.

Вона нагадала, що 14 грудня помічниця держсекретаря Карен Донфрід прибула до Москви "з метою висловити стурбованість нарощуванням Росією сил поблизу України та для прямої розмови з високопоставленими офіційними російськими особами".

За словами Псакі, Донфрід під час зустрічі наголосить на прихильності США допомогти вирішити конфлікт на східній Україні.

Речниця Білого дому зазначила, що мета Вашингтона залишається незмінною – досягти деескалації дипломатичним шляхом.

Раніше у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на підсумки переговорів Карен Донфрід у Москві, і зокрема, він хоче дізнатися, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань у межах Мінських домовленостей.

Минулими вихідними Держдеп США повідомив, що Донфрід відвідає Київ і Москву 13-15 грудня. Вона обговорить ситуацію на кордоні РФ та України та імплементацію Мінських домовленостей.

Учора помічниця держсекретаря США записала відеозвернення з Києва, в якому наголосила, що у Вашингтоні дослухалися до прохання українських колег про активнішу участь США у дипломатичних зусиллях щодо відновлення мирного процесу.

Карен Донфрід додала, що мета Сполучених Штатів – підтримати Україну і домогтися, щоб жодні переговори щодо країни не велися без її участі. Заяви про те, що США можуть підштовхувати Україну до поступок у переговорах з Росією, є "чистою дезінформацією".

Нагадаємо, після перемовин Байдена з Путіним, які відбулися 7 грудня, в Росії вперше допустили участь США у "нормандському форматі". Раніше в РФ заявляли, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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