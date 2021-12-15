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У КНДР у віці 101 рік помер брат Кім Ір Сена

Інформації про причину та точну дату смерті Кім Ен Чжу немає.

У КНДР у віці 101 рік помер брат Кім Ір Сена
Кім Ен Чжу

Молодший брат засновника та першого президента КНДР Кім Ір Сена – Кім Ен Чжу – помер у віці 101 рік.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Інформації про причину та точну дату смерті немає. Зазначається, що нинішній лідер країни Кім Чен Ин висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кім Ен Чжу.

Кім Ен Чжу народився в 1920 році і після приходу старшого брата до влади займав низку керівних постів. Він очолював впливовий організаційний відділ Трудової партії Кореї, однак у 1973 році на цій посаді його змінив син Кім Ір Сена Кім Чен Ір. 1993 року Кім Ен Чжу став членом Політбюро, а через п'ять років обіймав церемоніальну посаду почесного заступника голови Постійного комітету Верховних народних зборів (парламенту).

Засновник КНДР Кім Ір Сен помер у 1994 році у 82-річному віці. Після цього до влади в країні прийшов його син Кім Чен Ір, який помер 17 грудня 2011 року у 69-річному віці від серцевого нападу. Тіла північнокорейських вождів покояться в колишньому президентському палаці Кімсусан. Політбюро центрального комітету владної Трудової партії Північної Кореї називає усипальницю північнокорейських вождів "священним храмом ідей чучхе".

Наступником Кім Чен Іра став його молодший син Кім Чен Ин. Політбюро ЦК ТПК 30 грудня 2011 року офіційно призначило його верховним головнокомандувачем північнокорейськими збройними силами.

У КНДР керівництво країною вирішили передавати у спадок, щоб уникнути зміни курсу, як це було в Китаї та СРСР після смерті Йосипа Сталіна (1953) і Мао Цзедуна (1976).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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