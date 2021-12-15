Поліцію Нью-Йорка вперше очолить жінка

Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс призначив керівницю детективів округу Нассау Кішант Сьюелл першою жінкою-комісаром поліції Нью-Йорка.

Як повідомляє New York Post, 49-ріна Сьюелл стане першою жінкою, яка очолить департамент за 176 років.

"Кішант Сюелл довела, що є борцем зі злочинністю, яка має досвід і емоційний інтелект, щоб дати нью-йоркцям необхідну їм безпеку, а також справедливість, на яку вони заслуговують", – заявив Адамс, який є колишнім поліцейським.

Кішант Сюелл 25 років працює у правоохоронних органах. 2020 року вона очолювала детективний відділ поліції в окрузі Нассау (штат Нью-Йорк), де їй підпорядковувалися трохи більше 350 осіб. Тепер під її керівництвом будуть служити 52 тис. осіб.

На початку листопада стало відомо, що кандидат від Демократичної партії США Ерік Адамс переміг на виборах мера Нью-Йорка. 61-річний Адамс був президентом одного з районів Нью-Йорка – Брукліна. Він також був сенатором штату Нью-Йорк у 2007-2013 роках, а до того більше 20 років служив у поліції. Адамс став другим афроамериканцем-мером найбільшого міста США.

Як повідомляли, на виборах до муніципальної ради Нью-Йорка перемогла уродженка Чернівців Інна Вернікова. Вона балотувалася від Республіканської партії.