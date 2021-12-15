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МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані для відволікання від власного скандалу з кокаїном, – Ніколенко

Українське зовнішньополітичне відомство вважає, що інсинуації про його дипломатів стали побічним ефектом кримінальної справи проти росіян. 

МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані для відволікання від власного скандалу з кокаїном, – Ніколенко
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

МЗС Росії запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані для відволікання уваги від справи щодо контрабанди кокаїну із російського посольства в Аргентині.

Про це в Facebook повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він пояснив, що днями ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних московського суду винними чотирьох фігурантів справи про спробу вивезти російським держлітаком із посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну. 

"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", – зазначив Олег Ніколенко.

Він не деталізував, який саме фейк запустили росіяни про дипломатів, однак речниця МЗС РФ Марія Захарова до цього заявила, що працівники українського посольства у Лівані нібито за гроші продають турвізи сирійцям, які хочуть потрапити до Європи. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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