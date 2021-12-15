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Понад 300 осіб виявилися заблокованими при пожежі на даху хмарочоса в Гонконзі

Повідомляється принаймні про 12 постраждалих.

У середу, 15 грудня, сталася пожежа у будівлі Всесвітнього торговельного центру (World Trade Center), розташованого у районі Козуей-бей у Гонконгу.

Перші повідомлення про займання надійшли о 12:37 (06:37 за київським часом). Наразі рятувальники присвоїли пожежі третій рівень із п'яти.

За даними газети South China Morning Post, понад 300 людей опинилися у пастці на даху хмарочоса.

Близько 150 людей досі залишаються заблокованими на кількох поверхах будівлі. Триває їхня евакуація.

Повідомляється принаймні про 12 постраждалих. Їх з опіками доставили в лікарні.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Будівля, в якій сталася пожежа, включає торговий центр з магазинами і ресторанами, над якими розташовані офісні приміщення. Нижня частина будівлі покрита бамбуковими будівельними риштуваннями у зв'язку з ремонтними роботами. Причину пожежі розслідують.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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