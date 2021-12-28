США простіше долучитися до нових форматів переговорів щодо Донбасу, - Маркарова

Сполучені Штати Америки наразі вже фактично стали активним учасником переговорів із Російською Федерацією щодо врегулювання конфлікту на сході України. Однак, США простіше долучитися до нового формату таких перемовин, аніж до "нормандського".

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла посол США Оксана Маркарова.

"Ми з вами зустрічалися перед моїм виїздом до США і вже тоді говорили про те, що було би добре, якби Сполучені Штати доєдналися до процесу перемовин із Росією. Це вже реальність: американці фактично стали активним учасником переговорного процесу – відбулися дві зустрічі Байдена з Путіним, був візит до Росії помічниці Держсекретаря Карен Донфрід, а до цього – на тлі російської ескалації – приїзд до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса. Ми вітаємо ці ініціативи", - зазначила посол.

Маркарова також пояснила, що з дипломатичної точки зору долучитися до вже існуючого формату переговорів - складно.

"Простіше долучитися до нових форматів, аніж стати частиною платформ, де вже діють певні механізми. Ми будемо вітати будь-яке залучення США до процесу мирного врегулювання. Нещодавно заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США готові долучатися до перемовин; головний критерій – щоб їхня участь була ефективною. Наразі ми обговорюємо усі потенційні можливості – від багатосторонніх до тристоронніх перемовин", - зазначила посол.

Маркарова також додала, що питання тристоронніх зустрічей (США, РФ, Україна, - ред.) - це питання не до української сторони, а - до президента РФ.

"Водночас президент Зеленський дуже чітко заявив про те, що він готовий до перемовин із Путіним", - нагадала посол.

На питання про те, якщо американці доєднаються до перемовин, як це вплине на ефективність "нормандського формату" та "Мінська", Маркарова відповіла, що наразі США намагаються "знайти максимальний конструктив" в усіх форматах.

"Після того, коли Сполучені Штати доєднаються – бачите, я тут навіть вже не кажу слова “якщо”, – ми побачимо, як це вплине на інші формати перемовин. Навіть зараз у нас декілька майданчиків існує паралельно і це нікому не заважає. Ми намагаємося в усіх форматах знайти максимальний конструктив і ефективно, хоча би на кілька кроків, просунутися вперед", - зазначила посол.

Нагадаємо, "нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Джо Байден як новий президент США міг би посилити українську позицію у перемовинах у "нормандському форматі". Власне, розмови про приєднання США до "нормандського формату" ведуться вже давно. Зокрема, про готовність приєднатися до них заявляв і попередній президент США Дональд Трамп. Говорив про це і колишній представник Держдепу по Україні Курт Волкер.

У Кремлі ідею участі США в "нормандському форматі" постійно відкидали. Однак, цього року в МЗС Росії допустили підключення США до таких перемовин.

15 грудня 2021 року в Брюсселі відбулася тристороння зустріч Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили ситуацію на Донбасі та закликали Росію відновити конструктивну роботу в "нормандському форматі".

Разом із тим, голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що влада до кінця першого кварталу 2022 року хоче вийти на новий формат мирного врегулювання на Донбасі.

Наразі перемовини між Росією і США щодо України заплановані на 10 січня. Вони пройдуть у межах платформи Стратегічного діалогу з безпеки, а за кілька днів буде зустріч Росія-НАТО і засідання Постійної ради ОБСЄ.