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У Туреччині збільшилась кількість випадків ковіду через "омікрон"

У понеділок, 27 грудня, в країні було виявлено понад 26 тис. інфікованих.

У Туреччині збільшилась кількість випадків ковіду через "омікрон"
Фото: objectiv.tv

У Туреччині почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом через поширення в країні штаму "омікрон".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецьке МОЗ.

Так, у понеділок, 27 грудня, було виявлено понад 26 тис. випадків зараження, тоді як у листопаді ця цифра не перевищувала щодня у середньому 20 тис. випадків.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, понад 10% випадків захворювання на COVID-19 у Туреччині викликані "омікроном", який вперше був виявлений у країні 11 грудня.

Наразі в Туреччині вже введено понад 129 млн доз вакцин Sinovac та Pfizer. Крім того, минулого тижня розроблена в місцева вакцина проти COVID-19 Turkovac отримала дозвіл турецької влади на екстрене застосування.

Нагадаємо, генеральний директор Moderna Стефан Бансель припускає, що проти омікрон-штаму коронавірусу потрібні будуть нові вакцини. Це пов'язано із тим, що цей варіант має дуже багато мутацій в шипі, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Докладно про цю мутацію читайте в матеріалі LB.ua "“О” означає “Омікрон”: що відомо про новий варіант коронавірусу" .

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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