У Міноборони пояснили, за яких обставин призиватимуть жінок на військову службу
У Міноборони пояснили, за яких обставин призиватимуть жінок на військову службу
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
ГоловнаСвіт

В'ятрович закликав міжнародну спільноту боритися за звільнення історика Дмитрієва

"15 років позбавлення волі для 65-річного правозахисника це, по суті, смертний вирок". 

В'ятрович закликав міжнародну спільноту боритися за звільнення історика Дмитрієва
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Народний депутат Володимир В'ятрович закликав українців спонукати міжнародну спільноту до боротьби за звільнення переслідуваного в Росії історика Юрія Дмитрієва, якого засудили до 15 років у колонії суворого режиму.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що завдяки зусиллям Юрія Дмитрієва Україна дізналася про те, як загинули генії нашого розстріляного відродження.

В’ятрович додав, що 15 років позбавлення волі для 65-річного правозахисника це, по суті, смертний вирок. 

“Звинувачуючи Дмитрієва у вигаданих злочинах, російська влада насправді карає його за дослідження і публікацію фактів про злочини більшовизму. Путінський режим все більше нагадує сталінський”, – сказав нардеп.

Нагадаємо, Петрозаводський міський суд визнав історика Юрія Дмитрієва винним у "виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї".

Адвокат оскаржить вирок у законному порядку, тобто протягом 10 днів.

На початку грудня прокуратура Карелії вимагала засудити Дмитрієва на 15 років, тобто додати два роки до попереднього вироку Верховного суду Карелії за звинуваченням "у насильницьких діях сексуального характеру щодо дівчини".

29 вересня 2020 року Верховний суд Карелії при повторному розгляді справ історика засудив його до 13 років суворого режиму "за сексуальне насильство над неповнолітньою". 

Дмитрієва затримали у грудні 2016 року через анонімне звернення до правоохоронців. Слідчі заявили, що 62-річний історик з 2008 до 2015 року начебто фотографував оголеною свою 11-річну прийомну доньку.

Історик провини не визнав. За його словами, фотографував він дитину для моніторингу її здоров'я і звітності перед органами опіки.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також