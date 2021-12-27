В'ятрович закликав міжнародну спільноту боритися за звільнення історика Дмитрієва

"15 років позбавлення волі для 65-річного правозахисника це, по суті, смертний вирок".

Народний депутат Володимир В'ятрович закликав українців спонукати міжнародну спільноту до боротьби за звільнення переслідуваного в Росії історика Юрія Дмитрієва, якого засудили до 15 років у колонії суворого режиму.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що завдяки зусиллям Юрія Дмитрієва Україна дізналася про те, як загинули генії нашого розстріляного відродження.

В’ятрович додав, що 15 років позбавлення волі для 65-річного правозахисника це, по суті, смертний вирок.

“Звинувачуючи Дмитрієва у вигаданих злочинах, російська влада насправді карає його за дослідження і публікацію фактів про злочини більшовизму. Путінський режим все більше нагадує сталінський”, – сказав нардеп.

Нагадаємо, Петрозаводський міський суд визнав історика Юрія Дмитрієва винним у "виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї".

Адвокат оскаржить вирок у законному порядку, тобто протягом 10 днів.

На початку грудня прокуратура Карелії вимагала засудити Дмитрієва на 15 років, тобто додати два роки до попереднього вироку Верховного суду Карелії за звинуваченням "у насильницьких діях сексуального характеру щодо дівчини".

29 вересня 2020 року Верховний суд Карелії при повторному розгляді справ історика засудив його до 13 років суворого режиму "за сексуальне насильство над неповнолітньою".

Дмитрієва затримали у грудні 2016 року через анонімне звернення до правоохоронців. Слідчі заявили, що 62-річний історик з 2008 до 2015 року начебто фотографував оголеною свою 11-річну прийомну доньку.

Історик провини не визнав. За його словами, фотографував він дитину для моніторингу її здоров'я і звітності перед органами опіки.