Лавров розказав, коли відбудуться перемовини Росії і США

Перемовини Росії зі США щодо “гарантій безпеки” або ж нерозширення блоку НАТО пройдуть за день до саміту Кремля і Північноатлантичного Альянсу.

Про це міністр зовнішніх справ РФ Cергій Лавров заявив в інтерв’ю на одному з російських телеканалів.

“Зі США ми проводитимемо основний раунд переговорів, який відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. У НАТО запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря, але ясно, що це з подачі США, відразу після цього – через день – провести засідння ради Росія – НАТО”, – сказав він.

Лавров додав, що організаційна структура перемовин передбачає проєкти, які росіяни внесли на розгляд і американців, і НАТО.

“Мається на увазі договір про гарантії безпеки – російсько-американський договір, та угода Росія-НАТО про обмеження ризиків та загроз на європейському театрі, сподіваюся, не воєнних дій. Там гранично конкретні пропозиції. Про те, якою ми бачимо менш небезпечну, ніж зараз, конфігурацію збройних сил на боці НАТО, і на боці Російської федерації та наших союзників”, – зазначив очільник російських дипломатів.

Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати Раду НАТО-Росія 12 січня.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.