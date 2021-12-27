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У Бразилії через потужну повінь загинули щонайменше 18 людей

Майже 300 осіб отримали поранення.

Через потужну повінь у північно-східному регіоні Бразилії загинули щонайменше 18 людей.

Про це пише edition.cnn.com.

Ще понад 280 осіб отримали поранення.

Через негоду постраждали 40 міст у всьому штаті Баія, чи не найбільше місто Ільєус.

“Це величезна трагедія. Я не пам'ятаю, щоб бачив щось схоже в новітній історії Баії, враховуючи кількість міст і будинків. Це справді жах, так багато будинків і вулиць опинилися повністю під водою”, – сказав губернатор штату Руй Коста.

Фото: world-today-news.com

Він додав, що рятувати життя допомагають волонтери.

Понад 35 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, повідомляє агентство цивільної оборони та захисту штату.

У місті Ітамбе через сильні дощі в суботу пізно ввечері прорвалася дамба, що викликало побоювання щодо нових повеней.

Про нові повені попереджає і місцеве агентство моніторингу стихійних лих, а також про майбутні зсуви. Дощі у Баії падатимуть щонайменше до вівторка.

Національний інститут метеорології Бразилії оголосив попередження про сильні дощі майже для всього штату.

Нагадаємо, у серпні на заході Японії проливні дощі викликали зсуви, а річки вийшли з берегів. У результаті негоди загинула жінка.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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