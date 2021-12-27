Через потужну повінь у північно-східному регіоні Бразилії загинули щонайменше 18 людей.

Про це пише edition.cnn.com.

Ще понад 280 осіб отримали поранення.

Через негоду постраждали 40 міст у всьому штаті Баія, чи не найбільше місто Ільєус.

“Це величезна трагедія. Я не пам'ятаю, щоб бачив щось схоже в новітній історії Баії, враховуючи кількість міст і будинків. Це справді жах, так багато будинків і вулиць опинилися повністю під водою”, – сказав губернатор штату Руй Коста.

Фото: world-today-news.com

Він додав, що рятувати життя допомагають волонтери.

Понад 35 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, повідомляє агентство цивільної оборони та захисту штату.

У місті Ітамбе через сильні дощі в суботу пізно ввечері прорвалася дамба, що викликало побоювання щодо нових повеней.

Про нові повені попереджає і місцеве агентство моніторингу стихійних лих, а також про майбутні зсуви. Дощі у Баії падатимуть щонайменше до вівторка.

Національний інститут метеорології Бразилії оголосив попередження про сильні дощі майже для всього штату.

Dezesseis pessoas foram resgatadas de suas casas, neste domingo, em Ubaíra, por essa equipe do Grupamento Aéreo da PM. Essas imagens mostram um desses resgates. Quero agradecer e parabenizar esses servidores e os centenas de voluntários e voluntárias que estão salvando vidas. pic.twitter.com/GC9HtG1I8z — Rui Costa (@costa_rui) December 27, 2021

Two dams gave way in the northeastern Brazilian state of Bahia after weeks of heavy rains, swamping already swollen rivers as flooding hit towns across the region https://t.co/PEJYvRxyua pic.twitter.com/ZCRDwQBviZ — Reuters (@Reuters) December 27, 2021

Нагадаємо, у серпні на заході Японії проливні дощі викликали зсуви, а річки вийшли з берегів. У результаті негоди загинула жінка.