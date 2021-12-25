Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд

Серед них - три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів.

Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні дев'ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь більше ніж 4 млрд євро. Майже всі з них має отримати Єгипет, пише "Німецька хвиля".

Про це стало відомо з відповіді міністерства економіки Німеччини на запит депутатки Бундестагу Севім Даґделен.

Єгипет має отримати, зокрема, три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів.

Рішення про експорт озброєнь до Єгипту було ухвалене в той час, коли уряд уже мав тимчасовий статус. Зазвичай у такий період серйозних політичних рішень не приймають, пише видання.

Нинішній німецький прем'єр Олаф Шольц в уряді Меркель займав посаду віцеканцлера.

"Олаф Шольц здійснив справжнє шахрайство в уряді, який лише тимчасово виконував обов'язки, і чітко продемонстрував, наскільки, зрештою, безплідною залишається критика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з приводу безсовісного експорту озброєнь диктатурам та авторитарним режимам", - заявила з цього приводу в інтерв'ю dpa депутатка Даґдален.

Нагадаємо, що уряд Німеччини з травня 2021 року блокував закупівлю Україною зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Вето частково зняли тільки за кілька днів до закінчення терміну повноважень Ангели Меркель, коли Україні вдалося придбати десять протидронових рушниць EDM4S-UA.