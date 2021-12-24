Патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Патріарх виявляє легкі симптоми захворювання, але його загальний стан добрий.

У Вселенського патріарха Варфоломія в результаті проведення планового діагностичного тестування виявлений коронавірус.

Про це повідомляє у п'ятницю грецька агенція церковних новин Romfea.

"Його Святість, який повністю вакцинований, наразі виявляє легкі симптоми, але його загальний стан добрий", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що одразу після встановлення діагнозу Варфоломій відвідав Центральну лікарню Стамбула для подальшого профілактичного огляду.

Вселенський Патріарх подякував всім, хто турбується про його здоров’я і закликав всіх, хто ще не пройшов.вакцинацію, пройти його.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій двічі потрапляв до лікарні під час його візиту до США.