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Патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Патріарх виявляє легкі симптоми захворювання, але його загальний стан добрий.

Патріарх Варфоломій захворів на коронавірус
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

У Вселенського патріарха Варфоломія в результаті проведення планового діагностичного тестування виявлений коронавірус.

Про це повідомляє у п'ятницю грецька агенція церковних новин Romfea.

"Його Святість, який повністю вакцинований, наразі виявляє легкі симптоми, але його загальний стан добрий", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що одразу після встановлення діагнозу Варфоломій відвідав Центральну лікарню Стамбула для подальшого профілактичного огляду.

Вселенський Патріарх подякував всім, хто турбується про його здоров’я і закликав всіх, хто ще не пройшов.вакцинацію, пройти його.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій двічі потрапляв до лікарні під час його візиту до США.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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