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У Лос-Анджелесі поліція випадкового вбила дівчину-підлітка під час стрілянини в підозрюваного

Дівчина у момент стрілянини перебувала в роздягальні в магазині. 

У Лос-Анджелесі поліція випадкового вбила дівчину-підлітка під час стрілянини в підозрюваного
Фото: Daily News

У Лос-Анджелесі поліцейські випадково вбили 14-річну дівчину під час стрілянини в підозрюваного в злочині чоловіка. Дівчина була у роздягальні в магазині Burlington Coat Factory, пише Insider.

Підозрюваного чоловіка застрелили теж. 

Виклик поліції надійшов щодо нападу на людей у магазині. Після прибуття правоохоронці "зіткнулися з підозрюваним, який нападав на іншу людину", повідомив офіцер Дрейк Медісон.

Після цього поліція відкрила вогонь. Одна з куль пройшла крізь стіну роздягальні і влучила в дівчину. 

"Ви не можете заглянути в гардеробні, і вони виглядають як стіна з гіпсокартону", – повідомив на брифінгу помічник начальника поліції Лос-Анджелеса Домінік Чой.

Влада не повідмоляє поки, чи дівчина була в роздягальні до стрілянини, чи сховалася туди під час неї. Для зєясування деталей поліція переглядатиме записи камер спостереження. 

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний мав при собі велосипедний ланцюг, який він, можливо, використовував як зброю, але пістолета при ньому не було. Цей чоловік напав на жінку в магазині. Поки невідомо, чи вони були знайомі. Потерпіла госпіталізована з середніми і важкими травмами. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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