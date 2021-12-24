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Дата і місце переговорів між США і РФ ще не погоджені, - Білий дім

"Наразі остаточного рішення щодо дати і місця зустрічі немає".

Дата і місце переговорів між США і РФ ще не погоджені, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Влада США і РФ ще не завершила погодження місця і часу переговорів щодо запропонованих Росією "гарантій безпеки".

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ”.

Вона підтвердила, що переговори з російською стороною можуть розпочатися у січні наступного року. Однак, підкреслила Псакі, поки що дата та місце проведення зустрічі не узгоджені.

"Наразі остаточного рішення щодо дати і місця зустрічі немає", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, з чим може бути пов'язана заява Путіна з цього приводу, яку він зробив на підсумковій пресконференції в четвер, Псакі зауважила, що не може коментувати мотиви кремлівського лідера.

"Ми працюємо в напрямку (проведення – ред.) дипломатичних перемовин. З чимось ми погоджуємося, з чимось, звичайно, не можемо погодитись, і очевидно, НАТО (вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу та повернення його до формату 1997 року – ред.) є одним із гарних прикладів", - уточнила речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила газеті Financial Times, що Сполучені Штати Америки планують розпочати переговори з Росією щодо запропонованих нею "гарантій безпеки" у січні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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