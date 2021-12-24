На "дезінфекцію" журналістів перед пресконференцією Путіна витратили 1,4 млн рублів, - ЗМІ

Управління справами президента Російської Федерації витратило на організацію великої пресконференції Володимира Путіна в Манежі 117 мільйонів рублів, у тому числі майже 1,5 мільйона – на обробку журналістів частинками срібла.

Про це повідомляє видання Daily Storm з посиланням на матеріали держзакупівлі.

Зазначається, що уравління справами президента РФ витратило 1 мільйон 399 тисяч рублів на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін серії DEZ GATE (модель DG-7.2) торгової марки "Срібна маска". Для обробки частинками срібла використовували засіб "Аквіон-Еко".

На сайті виробника компанії "Стеріл" сказано, що дезінфекційні кабіни "призначені для ефективної санітарної обробки шкірних покривів людини, одягу, взуття" та інших речей.

Прессекретар керівника справами президента РФ Олена Крилова запвнила перед пресконференцією, що обробка частинками срібла - "це абсолютно безпечно і навіть корисно".

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін дав велику пресконференцію, більшу частину якої він говорив про Україну. Зокрема, він заявив, що президент України Володимир Зеленський знаходиться під впливом "нациків" і домовитися з ним про добросусідські відносини неможливо.

Також Путін заявив, що в нього "складається враження, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі". В МЗС України відповіли, що така заява не відповідає дійсності і закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України