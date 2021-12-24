Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
ГоловнаСвіт

На "дезінфекцію" журналістів перед пресконференцією Путіна витратили 1,4 млн рублів, - ЗМІ

Загалом захід обійшовся у 117 мільйонів рублів.

На "дезінфекцію" журналістів перед пресконференцією Путіна витратили 1,4 млн рублів, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Управління справами президента Російської Федерації витратило на організацію великої пресконференції Володимира Путіна в Манежі 117 мільйонів рублів, у тому числі майже 1,5 мільйона – на обробку журналістів частинками срібла.

Про це повідомляє видання Daily Storm з посиланням на матеріали держзакупівлі.

Зазначається, що уравління справами президента РФ витратило 1 мільйон 399 тисяч рублів на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін серії DEZ GATE (модель DG-7.2) торгової марки "Срібна маска". Для обробки частинками срібла використовували засіб "Аквіон-Еко".

На сайті виробника компанії "Стеріл" сказано, що дезінфекційні кабіни "призначені для ефективної санітарної обробки шкірних покривів людини, одягу, взуття" та інших речей. 

Прессекретар керівника справами президента РФ Олена Крилова запвнила перед пресконференцією, що обробка частинками срібла - "це абсолютно безпечно і навіть корисно".

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін дав велику пресконференцію, більшу частину якої він говорив про Україну. Зокрема, він заявив, що президент України Володимир Зеленський знаходиться під впливом "нациків" і домовитися з ним про добросусідські відносини неможливо.

Також Путін заявив, що в нього "складається враження, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі". В МЗС України відповіли, що така заява не відповідає дійсності і закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також