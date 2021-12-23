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Путін: Зеленський попав під вплив "нациків"

Росія не бачить можливості наладити добросусідські стосунки за чинної влади.

Путін: Зеленський попав під вплив "нациків"
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський знаходиться під впливом "нациків" і домовитися з ним про добросусідські відносини неможливо.

Про це він сказав під час пресконференції в четвер, 23 грудня.

"В Мінських угодах є вимога внести зміни до Конституції. Де ці зміни? При цьому написано, що вони мають бути погоджені з представниками "ДНР" і "ЛНР". Не лише не погоджують, не лише не вносять пропозиції щодо змін до Конституції, так узагалі відмовляються розмовляти з представниками Донбасу", - обурився він.

На його думку, це стало наслідком впливу "радикальних елементів" на чинну владу.

"Бо замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, президент Зеленський прийшов до влади і попав, як і попередні лідери, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть - нациків", - сказав Путін.

Він заявив, що Росія хоче добросусідських стосунків з Україною, але з нинішнім керівництвом держави це неможливо.

"Ми готові працювати з тими силами, які б хотіли вибудувати відносини з Росією в такому ключі. Що відбувається з цими силами? Позасудові розправи, санкції проти власних громадян, що суперечить Конституції України, чи просто вбивства на вулицях", - сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський зі своєї сторони неоднократно висловлював бажання зустрітися з Путіним. На його думку, без прямих переговорів з Росією зупинити війну на Донбасі буде неможливо.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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