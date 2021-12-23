Українці назвали найбільші здобутки року

Успіхи українських спортсменів, відновлення доріг за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» та цифровізація державних сервісів стали найбільш позитивними змінами 2021 року. Про це говорить опитування, проведене Соціологічною групою «Рейтинг».

Відповідаючи на питання, як змінилася ситуація в різних сферах життя держави, 63% респондентів зазначили покращення стану доріг. На другому місці серед галузей, де українці спостерігають найбільший прогрес, опинились цифрові технології в державній сфері («Дія») – 49%.

«Дороги та цифрові технології – сфери, де українці побачили найбільше покращення протягом останнього року», - зазначають соціологи.

Інфраструктурну програму «Велике будівництво» також відзначили в трійці основних досягнень 2021 року. За це висловились 31% опитаних.

«Також близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг додатку «Дія», масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020. Ще по 15% обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою», - йдеться в дослідженні.

Крім того, учасники опитування серед досягнень назвали прийняття закону «Про олігархів» і введення санкцій проти Віктора Медведчука, відкриття ринку землі, укладання Угоди про відкрите небо з ЄС, старт «Кримської платформи» і успіх гурту Go A на Євробаченні. Лише 2% не побачили жодних досягнень в цьому році.

Очолюють рейтинг топподій спортивні успіхи України: перемога боксера Олександра Усика (35%) і виступ українських спортсменів на Паралімпійських іграх у Токіо (32%).

Опитування проводилось 16-18 грудня методом CATI, в ньому взяли участь 2500 осіб з усіх регіонів України, крім окупованих територій Донбасу і Криму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у цьогорічному зверненні до парламенту заявив, що за програмою «Велике будівництво» в Україні вже оновлено 13 тисяч км доріг.