Спеціально для роботи у Запоріжжі вантажопідйомність "Захарія" збільшили до 800 тонн.

Фото: Запорізька ОДА

148-метровий плавучий кран LK-600 ("Захарій"), який було залучено до будівництва вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі, минулого тижня встановив останню опору.

Як повідомили у Запорізькій ОДА, команда легендарного плавкрана готова повернутися у Туреччину.

Кран працював у Запоріжжі за програмою президента "Велике будівництво".

"Трохи менше року минуло з того дня, як ми зустрічали тут плавкран "Захарій" - він почав свою роботу в Запоріжжі на початку січня 2021 року. Результати діяльності найбільш вантажопідйомного в Європі плавкрану вражають - всі ми бачимо вантовий міст з двох частин - верхової і низової", – заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

Спеціально для роботи у Запоріжжі вантажопідйомність "Захарія", який є найбільшим у Європі, збільшили до 800 тонн. Кран виконав 17 рейсів для монтажу тимчасових опор та ригелів і 12 рейсів для монтажу прогонових будов. Найважча секція важила 780 тонн.

Фото: Запорізька ОДА

Фото: Запорізька ОДА

Фото: Запорізька ОДА

Фото: Запорізька ОДА

Фото: Запорізька ОДА

Запорізький міст – загальна назва 9-кілометрової магістралі безперервного руху, яка складається із шести транспортних розв’язок, що включають 27 штучних споруд, зокрема - два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху.

Це один з найвідоміших довгобудів країни. У 2020 році програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" дозволила відновити будівництво переправи.

LK-600 – найпотужніший у Європі. Його вантажопідйомність після модернізації становить 800 т. Вага – близько 3000 т. Це не заважає йому працювати на мілині: для проходу по річковому мілководдю у крана істотно знижена осадка, в повному вантажі з баластом вона становить 2 метри. Для проходу під мостами зменшена висота при транспортуванні.

Машину спорудили у 2009 році на київському суднобудівному заводі "Ленінська кузня". Максимальна висота, на котру кран може підняти вантаж, – 75 м.

З 2017 року плавкран працював у Туреччині.