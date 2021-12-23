26% українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня, – опитування

Лише 4% українців святкують Різдво 25 грудня, однак ідею перенесення дати святкування на цей день підтримує понад чверть наших співгромадян.

Такі дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг" від 20-22 грудня 2021 року.

Так, більшість опитаних (71%) святкують Різдво 7 січня. Водночас 18% українців відзначають це свято двічі – 25 грудня і 7 січня, і їхня кількість за рік дещо зросла.

Частіше про подвійне святкування Різдва повідомляли мешканці Заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі. Найбільше таких серед молоді та мешканців Півдня і Сходу.

Більш як чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 58% респондентів проти такої ідеї. Ще 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% – не змогли відповісти.

У динаміці за останні п’ять років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході і в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Найулюбленішими зимовими святами українців залишаються Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая найбільше люблять 6% наших співгромадян, Старий Новий рік – 4%. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Протягом останніх 10-ти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва – збільшується, констатують соціологи.

Опитування проводили в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

Раніше голова Православної церкви України митрополит Епіфаній допустив, що українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Нагадаємо, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року і 25 грудня, і 7 січня є офіційними вихідними.

У 2015 році на той момент секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з ідеєю перенести святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) такий крок підтримав. Президент Петро Порошенко сказав, що не має права вирішувати, коли в Україні слід святкувати Різдво, але назвав мудрим святкувати його двічі.

У 2017 році Порошенко підписав указ про всеукраїнський вихідний 25 грудня.