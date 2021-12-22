Водія "Слуги народу" Галушка оштрафували і позбавили водійських прав на рік, - Монастирський

Печерський районий суд Києва оштрафував на 10200 гривень та позбавив права керування на 1 рік водія народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка через порушення правил дорожнього руху.

Про це у Facebook повідомив очільник МВС України Денис Монастирський.

Інцидент стався ще минулого року, але відомо про нього стало відомо після оприлюднення відео, на якому депутат нецензурно спілкується з поліцейськими, які зупинили його авто.

"Нікому не можна ображати будь-кого! Тим більше поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям. Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень", - написав Монастирський.

Стосовно дій самого Галушка Монастирський нічого не повідомив. Втім він зазначив, що наразі українським законодавством не передбачено суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

Міністр також нагадав, що у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

"Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", - додав Монастирський.

Нагадаємо, що напередодні було оприлюднене відео, на якому народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення правил дорожнього руху його автомобіль. Інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія. Він довго нецензурно висловлювався та пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".