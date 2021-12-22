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Від початку доби на Донбасі зберігається тиша

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Від початку доби на Донбасі зберігається тиша
Фото: EPA/UPG

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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