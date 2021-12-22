"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
ГоловнаСуспільствоПодії

Фермера з Житомирської області запідозрили в привласненні 1,2 тис. га землі

Власність оформили на підстав старих колгоспних документів.

Фермера з Житомирської області запідозрили в привласненні 1,2 тис. га землі
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Державне бюро розслідувань повідомило підозру фермеру з Житомирської області, якому інкримінують незаконне привласнення 1,2 тис. га колишньої колгоспної землі.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Чоловік у 2019 році став засновником приватного підприємства, яке оголосило себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині. На підставі державних актів щодо власності на землю цього колгоспу, які вже давно втратили чинність, підприємець у 2020 році почав оформлювати право власності на землі об’єднаної територіальної громади", - розказали в ДБР.

За допомогою державних реєстраторів та посадовців Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області фермер перереєстрував на себе більше тисячі гектарів комунальної землі. Її вартість оцінюється в 74 млн гривень.

ДБР повідомило чоловіка про підозру в шахрайстві та зловживанні повноваженнями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Його хочуть арештувати.

На землю, яка фігурує в провадженні, також наклали арешт.

Нагадаємо, що у липні 2021 року в Україні зняли мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Перші кілька років ринок працюватиме в обмеженому режимі - до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Середня ціна гектара землі, за оцінкою Мінагрополітики, станом на осінь 2021 року становила близько 33 тисяч гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також