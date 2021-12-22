Фермера з Житомирської області запідозрили в привласненні 1,2 тис. га землі

Державне бюро розслідувань повідомило підозру фермеру з Житомирської області, якому інкримінують незаконне привласнення 1,2 тис. га колишньої колгоспної землі.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Чоловік у 2019 році став засновником приватного підприємства, яке оголосило себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині. На підставі державних актів щодо власності на землю цього колгоспу, які вже давно втратили чинність, підприємець у 2020 році почав оформлювати право власності на землі об’єднаної територіальної громади", - розказали в ДБР.

За допомогою державних реєстраторів та посадовців Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області фермер перереєстрував на себе більше тисячі гектарів комунальної землі. Її вартість оцінюється в 74 млн гривень.

ДБР повідомило чоловіка про підозру в шахрайстві та зловживанні повноваженнями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Його хочуть арештувати.

На землю, яка фігурує в провадженні, також наклали арешт.

Нагадаємо, що у липні 2021 року в Україні зняли мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Перші кілька років ринок працюватиме в обмеженому режимі - до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Середня ціна гектара землі, за оцінкою Мінагрополітики, станом на осінь 2021 року становила близько 33 тисяч гривень.