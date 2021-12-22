Рятувальники евакуювали з будівлі 56 осіб, серед яких 53 дитини.

У Вінницькій області сталася пожежа в комплексі відпочинку "Батерфляй". Одна людина загинула, двоє постраждали. Рятувальники евакуювали з будівлі 56 осіб, серед яких 53 дитини 2006 – 2016 р.н.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"22 грудня о 02:55 у с. Селище Вінницького району в комлексі відпочинку в шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа покрівлі. О 05:09 пожежу локалізовано на площі 900 м. кв. О 5:26 ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

Загоряння виникло в шестиповерховій будівлі готелю, а саме – на покрівлі площею 900 м кв.

Причина пожежі встановлюється.

Оновлено. За фактом пожежі у заміському комплексі відпочинку поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Правоохоронці уточнили, що пожежа сталася близко 3:00 на шостому поверсі в приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

"За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї встановлюється. Ще двоє людей – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню", –йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в січні у селі Поляниця на Прикарпатті згорів готель "Салют Буковель", у якому проживало 25 людей.